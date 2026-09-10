Dolar 48,4826 -0,01%
Euro 56,5260 +0,04%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.918,05 -0,50%
EUR/USD 1,1635 -0,03%
Brent Petrol 101,41 +0,20%
--°

Karayipler'de kaçakçılık şüphesiyle hedef alınan teknede 3 kişi öldü

ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen tekneye saldırı düzenlendiğini ve 3 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 03:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karayipler'de kaçakçılık şüphesiyle hedef alınan teknede 3 kişi öldü

ABD müdahalesi ve açıklama:

ABD ordusu, Karayipler bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamayı yapan SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı), operasyonu Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün icra ettiğini belirtti.

Açıklamada, operasyon sonucunda "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" ifadesi yer aldı. Yetkililer, hedefin bölgedeki kaçakçılık ağlarıyla irtibatlı olduğu değerlendirmesiyle vurulduğunu aktardı.

operasyonun bağlamı:

ABD ordusu son dönemde uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik harekâtlarını yoğunlaştırdı. Karayipler'deki müdahale, bölgedeki deniz yollarını ve kaçak akışı hedef alan daha geniş bir çabanın parçası olarak tanımlanıyor.

önceki operasyonlar ve gözaltılar:

SOUTHCOM ayrıca, 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde yürütülen operasyonlarda Los Choneros karteline ait çok sayıda yakıt ikmal teknesinin batırıldığını bildirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği aktarıldı.

Yetkililer, bölgedeki deniz güvenliğini sağlama ve uyuşturucu trafiğini kesintiye uğratma amaçlı operasyonların süreceğini vurguladı.

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı...

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşburnu kazanı söndürülmedi, köyde iki ev ve ahır kül oldu
images

İtfaiyenin merdiven köprüsü çocuğu dereden çıkardı
images

Sinek ilaçlaması sonrası apartmanda solunum sıkıntısı: astım hastası ve iki sağl...
images

Ljubljana'da büyükelçilik açılmasına karşı sokaklar doldu:

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşburnu kazanı söndürülmedi, köyde iki ev ve ahır kül oldu

İtfaiyenin merdiven köprüsü çocuğu dereden çıkardı

Sinek ilaçlaması sonrası apartmanda solunum sıkıntısı: astım hastası ve iki sağlık çalışanı hastaneye kaldırıl...

Ljubljana'da büyükelçilik açılmasına karşı sokaklar doldu:

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor