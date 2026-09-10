Karayipler'de kaçakçılık şüphesiyle hedef alınan teknede 3 kişi öldü

ABD müdahalesi ve açıklama:

ABD ordusu, Karayipler bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamayı yapan SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı), operasyonu Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün icra ettiğini belirtti.

Açıklamada, operasyon sonucunda "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" ifadesi yer aldı. Yetkililer, hedefin bölgedeki kaçakçılık ağlarıyla irtibatlı olduğu değerlendirmesiyle vurulduğunu aktardı.

operasyonun bağlamı:

ABD ordusu son dönemde uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik harekâtlarını yoğunlaştırdı. Karayipler'deki müdahale, bölgedeki deniz yollarını ve kaçak akışı hedef alan daha geniş bir çabanın parçası olarak tanımlanıyor.

önceki operasyonlar ve gözaltılar:

SOUTHCOM ayrıca, 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde yürütülen operasyonlarda Los Choneros karteline ait çok sayıda yakıt ikmal teknesinin batırıldığını bildirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği aktarıldı.

Yetkililer, bölgedeki deniz güvenliğini sağlama ve uyuşturucu trafiğini kesintiye uğratma amaçlı operasyonların süreceğini vurguladı.

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.