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Kuşburnu kazanı söndürülmedi, köyde iki ev ve ahır kül oldu

Çorum'un Bayat ilçesi Çerkeş köyünde kuşburnu kaynatma ateşi tam söndürülmeyince çıkan yangında 2 ahşap ev ile 1 ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 03:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuşburnu kazanı söndürülmedi, köyde iki ev ve ahır kül oldu

Çerkeş köyünde kuşburnu kaynatma ateşi yangına dönüştü

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde, kuşburnu kaynatmak amacıyla yakıldığı değerlendirilen ateşin tam söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak bitişik yapılara sıçradı.

yangının çıkışı ve yayılışı:

Edinilen bilgiye göre, kuşburnu kaynatmak için yakılan ateşin tamamen söndürülmemesi yangının başlangıç noktası olarak değerlendirildi. Rüzgârın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve iki ahşap eve ile bitişiğindeki ahıra yayıldı.

müdahale ve hasar bilançosu:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlerleyen saatlerde AFAD ekipleri de çalışma alanına gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Köy sakinleri de söndürme çalışmalarına katılarak su dolu kovaları elden ele tankerlere boşalttı.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen İtfaiye Amiri A.Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden çalışmalara katıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 ahşap ev ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan müdahalelere rağmen söz konusu yapılar ağır hasar aldı ve kullanılamaz duruma geldi.

soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve hasar tespiti ile sorumluluk belirlenmeye çalışılıyor.

2 EV VE BİR AHIRIN KÜLE DÖNDÜĞÜ YANGINDA KÖY SAKİNLERİ ELDEN ELE KOVALARLA SU TAŞIDI

2 EV VE BİR AHIRIN KÜLE DÖNDÜĞÜ YANGINDA KÖY SAKİNLERİ ELDEN ELE KOVALARLA SU TAŞIDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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