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Karekoduyle yoklamada yeni dönem: BUÜ'de akıllı sistem devrede

BUÜ, 28 Eylül'den itibaren Akıllı Yoklama Sistemi'ni devreye alıyor; karekodla yoklama, anlık takip, Excel rapor ve kurumsal doğrulama sunulacak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Karekoduyle yoklamada yeni dönem: BUÜ'de akıllı sistem devrede

BUÜ eğitim-öğretimde dijitalleşmeyi genişletiyor:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Akıllı Yoklama Sistemini 2026-2027 akademik yılı kapsamında, 28 Eylül tarihinden itibaren uygulamaya alacak. Üniversitenin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen bu adım, yoklama süreçlerini tek bir dijital platformda toplamayı ve eğitim-öğretim süreçlerinde teknolojinin etkin kullanımını artırmayı amaçlıyor.

Nasıl çalışacak:

Sistem web tabanlı olarak tasarlandı; öğrenciler öğretim elemanının derste gösterdiği karekodu telefonlarıyla okutarak kendi kurumsal hesapları üzerinden yoklamaya katılacak. Ayrı bir mobil uygulama kurulmasını gerektirmeyen yapı, hem bilgisayar hem de mobil cihazların internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilecek. Öğretim elemanları katılımı anlık izleyebilecek, geçmiş yoklamalara ulaşabilecek ve ders ile öğrenci bazında devam bilgilerini görüntüleyebilecek. Oluşturulan raporlar Excel formatında dışa aktarılabilecek.

Güvenlik ve yönetim özellikleri:

BUÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı açıklamasına göre sistem, kurumsal hesap doğrulaması, öğretim elemanı ve yönetici girişlerinde SMS doğrulama desteği, yenilenen karekodlar ve kullanıcı yetkilerine göre erişim kontrolleriyle desteklenecek. Bu katmanlı doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları, yoklama verilerinin güvenli ve yetkiye uygun biçimde yönetilmesini sağlayacak.

Hedefler ve beklentiler:

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sistemin amacı hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Üniversitemizin altyapısını akıllı ve yenilikçi dokunuşlarla geleceğe hazırlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Akıllı Yoklama Sistemi ile hem idari süreçlerimizi hızlandırıyor hem de eğitim-öğretim ortamını dijital dünyanın imkanlarıyla güçlendiriyoruz. Hedefimiz, her alanda teknolojiyi etkin kullanan, şeffaf ve verimliliği merkeze alan bir kampüs ekosistemini kararlılıkla büyütmektir".

Rektör Yılmaz ayrıca sistemin yoklama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlamayı, öğretim elemanlarının iş yükünü azaltmayı ve devam kayıtlarını daha düzenli, verimli ve izlenebilir biçimde yönetmeyi hedeflediğini belirtti. Sistemin uygulamaya alınmasıyla birlikte idari ve akademik süreçlerde takip ve raporlamada bütüncül bir kolaylaşma bekleniyor.

Öğrenciler ve akademisyenler sisteme https://yoklama.uludag.edu.tr linki üzerinden erişebilecekler.

BUÜ’DE &quot;AKILLI YOKLAMA SİSTEMİ&quot; BAŞLIYOR

BUÜ’DE "AKILLI YOKLAMA SİSTEMİ" BAŞLIYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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