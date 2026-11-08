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Karla kapanan köy yolları açıldı: Hakkari'de ekipler mesai yaptı

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yollarını temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:03

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Karla kapanan köy yolları açıldı: Hakkari'de ekipler mesai yaptı

Karla mücadele çalışması:

Hakkari İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açmak için sahaya çıktı. Akçalı Bakım Evi’ne bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonucu, özellikle Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yolları temizlenerek yeniden ulaşıma hazır hale getirildi.

Çalışmanın kapsamı ve sonuçları:

Ekipler, kapanan yolların ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla öncelik sırasına göre müdahalelerde bulundu. Köy yollarının temizlenmesiyle birlikte bölge halkının günlük ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması ve temel hizmetlere erişimin sürdürülmesi hedeflendi. Yapılan çalışmalar sonunda yollar yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Hazırlık ve önlemler:

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin sahada tutulduğunu ve gerektiğinde yeni müdahalelerin hızlı şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. Vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi ve benzer hava olaylarına karşı koordineli çalışma vurgulandı.

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARINI YENİDEN ULAŞIMA...

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARINI YENİDEN ULAŞIMA AÇTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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