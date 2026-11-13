Hayrabolu'da tarlarda yeni buğday sezonu başladı

hayrabolu'da ekim çalışmaları

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çiftçiler, yeni üretim sezonu için tarlalara girip buğday ekimine başladı. İlçede tarımsal faaliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturan buğday, planlı hazırlıklarla toprağa verilerek sezon açıldı.

saha hazırlıkları ve uygulamalar:

Çiftçiler ekim öncesinde tarlalarında gerekli işlemleri yaparak tohumları ekime hazır hale getirdi. Trakya genelinde devam eden buğday ekim mesaisi, bölgedeki tarımsal takvimin planlı şekilde ilerlediğini gösteriyor.

çiftçilerin beklentisi ve açıklama:

Çerkezmüsellim Mahallesinde çiftçilik yapan Nihat Kesebir, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ekim öncesinde tarlalarımızda gerekli hazırlıkları yaptık. Şimdi de buğday tohumlarını toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu yıl yağışların da iyi olmasıyla verimli bir sezon geçiririz" dedi.

Üreticiler, yağış koşullarının seyrine bağlı olarak verimli bir hasat bekliyor. Ekim çalışmaları hem ilçede tarımsal hareketliliği artırıyor hem de yeni sezon için umutları canlı tutuyor.

İLÇEDE TARIMSAL FAALİYETLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURAN BUĞDAY ÜRETİMİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİ, TARLALARINI EKİME HAZIRLAYARAK TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURUYOR.