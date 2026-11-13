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Van'da iki mevsimin aynı karede buluştuğu sonbahar

Van’da sararan yapraklarla yükseklerde düşen karın yarattığı eşsiz kontrast, vadiler ve yaylalarda kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da iki mevsimin aynı karede buluştuğu sonbahar

Van'da doğanın iki renginin buluşması:

Doğu Anadolu'nun incisi Van, sonbaharın yumuşak tonları ile kışın ilk beyazını aynı anda sergileyen görüntülere sahne oluyor. Şehir merkezindeki vadilerde ve kırsal alanlarda sararan ağaçların yaprakları, yüksek kesimlerde etkili olan kar örtüsüyle birleşerek dikkat çekici bir renk zenginliği sunuyor.

Mevsim geçişinin ortaya çıkardığı kontrast:

Bir yanda sarı, turuncu ve kahverenginin sıcak tonlarına bürünen orman ve yaylalar, diğer yanda dağ zirvelerini kaplayan beyaz örtü görsel bir tezat oluşturuyor. Bu kontrast, mevsimlerin ardışıklığını tek karede topluyor ve doğanın değişken ritmini gözler önüne seriyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için cazibe noktaları:

Vadiler, dağ etekleri ve yaylalar, sarı ile beyazın dengelendiği panoramalar sunuyor; bu nedenle bölgede gezenler ve fotoğrafçılar için ilham verici sahneler ortaya çıkıyor. Van’ın dört mevsim değişen doğal zenginliği, sonbaharın son günlerinde yeni bir boyut kazanıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ortaya çıkan bu manzaralar, kış mevsiminin yaklaştığının da habercisi. Sararan ağaçlar ile karla kaplanan zirvelerin yan yana görünmesi, bölgenin doğa turizmi açısından sahip olduğu görsel değeri bir kez daha ortaya koyuyor.

Yerel peyzajın sunduğu bu kartpostallık görüntüler, doğayı izlemeyi sevenleri cezbetmeye devam ediyor; zira Van, mevsim geçişlerini aynı karede sunma konusunda nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

VAN&#039;DA SONBAHARIN KENDİNİ HİSSETTİRDİĞİ GÜNLERDE DOĞA, SARI VE BEYAZIN EŞSİZ UYUMUYLA...

VAN'DA SONBAHARIN KENDİNİ HİSSETTİRDİĞİ GÜNLERDE DOĞA, SARI VE BEYAZIN EŞSİZ UYUMUYLA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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