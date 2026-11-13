Karlı yaylalarda mahsur kalan göçerlere Şırnak ekipleri yol açtı

çalışma sahası ve koşullar:

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırları içinde yer alan Yeşilöz köyü ve çevresindeki yaylalarda etkili olan kar yağışı, bölgedeki ulaşımı aksattı. Kaynaklara göre yol örtüsünün bazı kesimlerinde yarım metreyi geçtiği tespit edildi; bu durum özellikle ilçeye 45 kilometre uzaklıkta kalan göçerlerin ulaşımını engelledi.

operasyonun yürütülmesi:

Yolların açılması için bölgeye giden ekipler, aynı zamanda elektrik hattı çekme çalışması yürüten firma personelinden oluştu. Ekipler, koordineli şekilde iş makinalarıyla kapalı güzergahları temizledi ve yaylalarda kalan ailelere ulaşım sağladı. Çalışmalarda yoğun olarak kepçe kullanıldığı bildirildi.

Operasyon sırasında ekiplerin çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntülerde karla kaplı dar patikalar ve iş makinelerinin koordineli müdahalesi dikkat çekti. Ekipler, öncelikle insan ve hayvan trafiğinin güvenliğini sağlayacak hatları açtı.

göçerlerin yönlendirilmesi ve son durum:

Yollar açıldıktan sonra yaylalarda kalan göçerler, daha sıcak bölgelere geçmek üzere hareket etti. Yetkililer ve sahadaki ekipler, kısa sürede ulaşım koridorlarının açılmasının bölgedeki acil ihtiyaçların giderilmesinde etkili olduğunu belirtti.

Olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bilgisi paylaşılmazken, bölgedeki ekiplerin çalışmalarına devam edildiği ve olumsuz hava koşullarına karşı benzer müdahalelerin sürdürülmesinin planlandığı aktarıldı.

ŞIRNAK’TA YAĞAN KAR SONRASI YOLLARI KAPANAN KÖYLÜLERİN İMDADINA ELEKTİRK HATTI ÇEKEN EKİPLER YETİŞTİ. İLÇEYE 45 KİLO METRE UZAKLIKTA KALAN GÖÇER AİLELERİN YOLLARI KEPÇEYLE AÇILDI.