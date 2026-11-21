Karşılıksız çekten 71 yıl hükümlü şahıs Erdemli'de yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, karşılıksız çek suçundan kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan bir kişinin yakalanmasıyla ilgili operasyon tamamlandı. İcra edilen çalışmada, çok sayıda suç dosyasından aranan zanlı gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.

operasyon ve yakalama:

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan G.Y. tespit edildi. Polis ekipleri gerçekleştirilen operasyonla şüpheliyi yakaladı; emniyetteki işlemlerinin ardından G.Y., ceza infaz kurumuna teslim edildi.

soruşturmada yer alan suçlar ve yaptırımlar:

Dosya incelemesinde, G.Y.'nin karşılıksız çek suçundan 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 468 bin 37 TL adli para cezasına tabi olduğu belirlendi. Ayrıca şahsın, Mersin'de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet kapsamında 1 dosyası olmak üzere, 8 ayrı ilde resmi belgede sahtecilik, karşılıksız çek ve bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarından toplam 18 dosyadan arandığı kaydedildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANAN G.Y., EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.