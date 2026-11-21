üçüz prematürelerin hikâyesi:

Samsun'da yaşayan Merve (35) ve Emre (36) Kirazlı çiftinin üçüzleri Göktürk, Ece ve Toprak, 30+5 haftada prematüre olarak dünyaya geldi. Bebekler sırasıyla 1.500, 1.600 ve 1.700 gram ağırlığındaydı ve doğumun ardından yaklaşık bir aylık kuvöz ile yenidoğan yoğun bakım sürecinden geçti. VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde düzenlenen Dünya Prematüre Günü etkinliğinde, bebeklerin doğdukları ilk günlerden itibaren kaydedilen gelişimlerini gösteren bir video izletildi, program pasta kesimiyle duygusal anlara sahne oldu.

anne ve babanın duyguları:

Anne Merve Kirazlı, gebelikte üçüz beklediklerini öğrendiğinde büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını, ilk dönemde nasıl bir süreçle karşılaşacağını bilemediğini anlattı. Doğum günü yaklaşırken endişe duyduğunu, ancak doktor ve ekip takibinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Kirazlı, tek çocuk olduğunu ve 15 yıl sonra üçüz sahibi olmanın ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek bebek bekleyen annelere sabırlı olmalarını ve kendilerini iyi hissetmelerini tavsiye etti.

Baba Emre Kirazlı ise üçüz haberini aldıktan sonra önce şaşırdığını, sonrasında ise mutluluğunun katlandığını ifade etti ve babalığı üç kat tattığını söyleyerek duygularını paylaştı.

tıbbi süreç ve ekip çalışması:

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, çoğul gebeliklerin prematüre doğumların önemli bir nedeni olduğunu, yardımcı üreme tekniklerinin daha sık kullanılmasının çoğul gebelikleri artırabildiğini belirtti. Yeşilırmak, kadın doğum ekibinin Kirazlı bebeklerini yakın perinatal takiple 28. gebelik haftasına kadar getirmeyi başardığını, ardından yenidoğan yoğun bakım ekibinin bebekleri devralarak yaklaşık bir aylık süreç sonunda ailelerine teslim ettiklerini aktardı.

Uzman doktor, prematüre bakımının bir ekip işi olduğunu vurgulayarak özellikle düşük doğum ağırlıklı bebeklerde çeşitli sağlık sorunlarının görülebileceğini, 28-29 hafta ve 1.500 gramın altındaki prematürelerde morbidite risklerinin bulunduğunu fakat bu vakada beklenen nörolojik komplikasyonların oluşmadığını ifade etti. Hastane ekibinin yenidoğan sorunlarına müdahale edebilecek kapasitede olduğunu ve çoğul gebeliklerin başarılı takibinin sonuç verdiğini sözlerine ekledi.

Program, Dünya Prematüre Günü kapsamında hem sağlık personelinin hem de ailelerin yaşadığı duygusal anları görünür kılarak prematüre bebek bakımının önemine dikkat çekti. Üç bebek de taburcu edilerek sağlıkla ailelerine kavuşurken, ekip ve aile arasındaki koordinasyonun bu başarıdaki belirleyici rolü öne çıktı.

Dünya Prematüre Günü: Üçüz prematüre bebekler hayata tutundu