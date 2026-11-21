Kış tezgahlarını renklendiren sebze ve meyveler mandalina revaçta

Havaların soğumasıyla birlikte pazar tezgahları kışın sevilen sebze ve meyveleriyle hareketleniyor. brokoli, karnabahar, pırasa ve yeşillikler sebze bölümünde öne çıkarken, meyve bölümünde mandalina, portakal, elma, ayva, nar ve armut gibi ürünler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

tezgahlarda hangi ürünler var:

Tezgahlarda ayrıca ıspanak, havuç, kestane ve çeşitli yeşillikler de bulunuyor. Yazdan kalan bazı ürünlerin satışının devam ettiği pazarlar, kış sebze ve meyvelerinin çeşitliliği sayesinde tüketicilere farklı alternatifler sunuyor. Özellikle C vitamini bakımından zengin mandalina ve portakal ile vitamin değeri yüksek karnabahar ve brokoli, bu dönemde sofralarda daha sık yer buluyor.

esnafın gözlemleri ve fiyat değerlendirmesi:

Pazarcı esnafı, ürün bolluğu ve fiyatlara dair değerlendirmelerde bulundu. Bir satıcı tezgahın hareketli olduğunu belirterek, "Bizde fasulye var, depolarda bekletilen, tarla sonu denilen domatesimiz var. Salatalık ve biber var. Şu an tezgahımızda çeşit olarak bunlar bulunuyor. Domates, her evin olmazsa olmazı. O yüzden tercih ediliyor ama bundan bir ay sonra sera domatesleri çıkacak. Fiyatlar marketlere göre çok iyi bence. Pazarlar olmasa orta gelirli ve alt gelir grubundaki insanlar, alım gücü olmayan insanlar çok zorlanır. Pazarlarda sebzeler günlük geliyor çünkü, taze geliyor. Karnabahar, kış sebzeleri, kıvırcık, havuç bu aylarda salata için daha sağlıklı ve daha çok tercih edilen sebzeler bunlar. Meyve olarak şu an biraz elmalar başladı. Mandalina ve elma zamanı. Mandalina ve elma fiyatları uygun. Onlar daha çok tercih ediliyor, fiyatları düşük" dedi.

Başka bir satıcı da ürün bolluğuna dikkat çekerek, "Mallar çok fazla. Satışlar için müşterileri bekliyoruz. Fiyatlar ucuz, ürünler kaliteli. Marketlerden almayın, bizim ürünler yarı yarıya daha ucuz. Armut mesela, markette 150 lira. Ama burada 50 lira. Mandalina, armut şu an çok satılıyor. Elma yılbaşından sonra, ocak ayından sonra satılır. Şu an mandalina revaçta. Şu anda hızlı satılan tek ürün mandalina. Şu an kış ürünleri olarak pırasa, karnabahar, brokoli en çok, en yoğun tercih edilen ürünler" ifadelerini kullandı.

Tüketici tercihleri ve tazelik vurgusu:

Müşteriler, kış aylarında C vitamini bakımından zengin portakal, limon ve greyfurt gibi meyveleri tercih ettiklerini, ayrıca brokoli, karnabahar ve ıspanak gibi sebzeleri sofralarından eksik etmediklerini söylüyor. Vatandaşlar pazar ürünlerinin marketlere kıyasla daha uygun fiyatlı ve taze olduğunu belirtiyor; bu da mevsim sebze ve meyvelerine olan ilgiyi artırıyor.

Sonuç olarak, kış sezonunun gelmesiyle pazarlar hem çeşit hem de fiyat açısından tüketicilere cazip alternatifler sunmaya devam ediyor. Esnaf, taze ürün akışı ve rekabetçi fiyatların pazarı canlı tuttuğunu vurguluyor.

KIŞ MEVSİMİNİN SEVİLEN SEBZE VE MEYVELERİ PAZAR TEZGAHLARINI RENKLENDİRİRKEN BROKOLİ, KARNABAHAR, PIRASA, MANDALİNA VE PORTAKAL EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER ARASINDA YER ALDI. ESNAF, ÜRÜNÜN BOL OLDUĞUNU VE FİYATLARIN İSE MARKETLERE GÖRE DAHA UYGUN OLDUĞUNU BELİRTTİ.