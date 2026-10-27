OMÜ’de iç tetkik hazırlıkları: 75 birimde 95 iç tetkikçi görev alacak

OMÜ iç tetkik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı iç tetkik hazırlıkları kapsamında "İç Tetkikçi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantıya Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Çetin Kurnaz başkanlık etti; toplantıda iç tetkiklerin uygulanma esasları, kapsamı ve takip süreçleri ele alındı.

tetkiklerin kapsamı ve hedefleri:

Toplantıda, 3-5 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek iç tetkiklerin; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartları ve YÖKAK ölçütleri doğrultusunda yürütüleceği vurgulandı. Bu çerçevede, üniversitenin 75 birimi ziyaret edilecek ve tetkikler 95 iç tetkikçi tarafından gerçekleştirilecek. Tetkiklerde kullanılacak olan 104 soruluk iç tetkik soru seti sayesinde birimlerdeki uygulamaların uygunluğu değerlendirilip iyileştirmeye açık alanlar tespit edilecek.

ÜNİKYS ile dijital denetim adımları:

Toplantının ikinci oturumunda Dr. Esra Tutkun Şıvgın tarafından Üniversite Kalite Yönetim Sistemi (ÜNİKYS) üzerinden bir iç tetkik simülasyonu sunuldu. Uygulamalı anlatımda iç tetkikçilerin sistem üzerinden hangi işlemleri yürütecekleri gösterildi; iç tetkik modülüne eklenen yeni özellikler ve kullanım kolaylığı sağlayan ekranlar tanıtıldı.

OMÜ tarafından geliştirilen ÜNİKYS yazılımı aracılığıyla tetkiklerde değerlendirme ve raporlama işlemleri tamamen dijital ortamda yapılacak. Sistem; süreçlerin daha etkin, sistematik ve izlenebilir biçimde yürütülmesini, kayıtların düzenli takip edilmesini ve raporlara erişimin kolaylaşmasını hedefliyor. İç tetkiklerden elde edilen bulguların, gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin planlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bu çerçevede kalite yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması ve Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün sürdürülebilirliğinin desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2026 YILI İÇ TETKİK HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA “İÇ TETKİKÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.