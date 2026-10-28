Bergama'da gençler haberleşme ve uzay teknolojilerini üretmeye başladı

Bergama'da yeni nesil atölye kapılarını açtı:

İzmir'in Bergama ilçesinde, öğrencileri teknolojiyi tüketen değil, üreten bireylere dönüştürmeyi amaçlayan Genç Güç Atölyesi ve Amatör Telsiz Öğrenci Kulübü düzenlenen törenle açıldı. Açılışa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Tıraş, okul müdürü Ebubekir Erkaya, TRAC Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi A. Serdar Süalp, çevre okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

60 yıllık tarihsel miras ve eğitim vizyonu:

Projenin temelinin, 1964 yılında yayına başlayan ve 1968'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullara tavsiye edilen TRAC Mecmuası geleneğine dayandığı vurgulandı. TRAC'ın uluslararası IARU üyeliği ve TAMP Haberleşme Hizmet Grubu ile iş birliği hatırlatılarak, cemiyetin geçmişten gelen laboratuvar mirasını günümüzün STEM yaklaşımlarıyla gençlere aktarmaya çalıştığı belirtildi.

Dernek temsilcileri, atölyelerin yalnızca elektronik bilgisi vermekten öte, afet zamanlarında işleyen haberleşme ağları kurabilen, uygulama odaklı gençler yetiştirme hedefi taşıdığını ifade etti. Bu çerçevede özellikle büyük ilgi gören Genç Güç ve işitme engellilere yönelik Sessiz Güç projelerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olduğu aktarıldı.

23 Nisan depreminden doğan ilham:

Proje sorumlusu öğretmen Ufuk Kıran, atölyenin fikrinin 23 Nisan 2025'teki Marmara depremi sırasında şekillendiğini anlattı. Kıran, bir TRAC etkinliğinde yaşanan sarsıntı sırasında cemiyet üyelerinin kısa sürede afet modu ve haberleşme ağı kurmasının, gençlere uygulamalı bir model sunduğunu söyledi. Üyelerin evlerinden getirdikleri cihazlarla ve imece usulüyle kurulan atölyenin bir STEM laboratuvarı olarak planlandığını belirtti.

Kıran, projenin amacını, "Gençlerin teknolojiyi sadece tüketmek yerine, arkasındaki haberleşme mantığını ve elektroniği çözerek üretmesini sağlamak" olarak özetledi.

öğrenci projeleri ve somut kazanımlar:

Atölyenin sunduğu imkanların somut etkilerini öğrenciler de aktardı. Elektrik-Elektronik bölümü öğrencisi ve kulüp başkanı Yusuf Yavuz, önce sadece telefon oyunlarıyla vakit geçirdiğini, atölyede yaptığı bir bakır antenle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) astronotlarının sesini duyduğunda bilgi birikiminin canlandığını anlattı. Yavuz, Nisan 2026'da yapılan sınavda 98 puan alarak A sınıfı lisans elde ettiğini ve arkadaşlarıyla internet ve GSM erişiminin olmadığı arazi şartlarında çalışabilen Afet Yönetim Sistemi (TAYS) geliştirdiklerini, bunu AFAD uzmanlarına sunduklarını söyledi.

Öğrencilerin görüşüne göre atölye, teorik eğitimle uygulamayı birleştirerek motivasyonu artırdı; pek çok genç için "ben de yapabilirim" duygusu somut projelere dönüştü.

tören ve gelecek hedefleri:

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek atölye resmen faaliyete geçti. Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı stantları gezdi; uydulardan sinyal alma, amatör telsiz sistemleri, LoRa Meshtastic, APRS altyapıları ve yazılım projeleri hakkında bilgi aldı. Tören, "Geleceğimiz gençlerdedir" ortak vurgusuyla ve stantlardaki heyecanla sonlandı.

Yetkililer, projenin sürdürülebilirliği için okul-cemiyet iş birliğinin ve öğrenci katılımının artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti. Genç Güç Atölyesi, hem bölgesel bir eğitim modeli örneği sunuyor hem de afet haberleşmesi gibi kritik alanlarda gençlerin kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

ŞEHİT ÖMER YİĞİT ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BÜNYESİNDE, TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ (TRAC) BERGAMA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN "GENÇ GÜÇ ATÖLYESİ VE AMATÖR TELSİZ ÖĞRENCİ KULÜBÜ" DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.