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Karabük mezunlarının kurduğu girişim akıllı baskı otomatıyla proje pazarında birinci oldu

KBÜ mezunlarının kurduğu PRINTHERE, mobil destekli PrintHere otomatıyla Kastamonu Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda birincilik ve 60 bin lira ödül aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Taylan Polat

Karabük mezunlarının kurduğu girişim akıllı baskı otomatıyla proje pazarında birinci oldu

yarışma ve ödül:

Karabük Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren PRINTHERE Teknoloji ve Yazılım A.Ş., mobil uygulama destekli PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı projesiyle Kastamonu Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’nda girişimci kategorisinde birinci oldu. Yarışmadaki başarıyla firma 60 bin lira ödül kazandı.

Ödül, Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu ve Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz tarafından takdim edildi.

projenin özellikleri ve hedefleri:

PrintHere projesi, mobil uygulama desteği sayesinde kullanıcıların belge ve dokümanlarını hızlı ve pratik şekilde çıktıya dönüştürmeyi amaçlıyor. Yazılım entegrasyonu ile çalışan akıllı otomatlar, self-servis baskı hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmaya ve baskı süreçlerini basitleştirmeye odaklanıyor. Proje, yazılım ve akıllı cihaz teknolojilerini bir araya getirerek özellikle kamusal alanlar, üniversiteler ve iş merkezleri gibi lokasyonlarda kolay kullanım hedefliyor.

girişim süreci ve yerel ekosisteme katkı:

PRINTHERE, girişimcilik yolculuğuna Karabük Teknokent içindeki Baykuş Hızlandırma Programı ile başladı; program kapsamında eğitim ve mentörlük desteği aldı ve 2025 yılında şirketleşti. Bu ödül, firmanın ürün geliştirme ve pilot uygulama süreçlerini ilerletmesi için finansal bir katkı sağlayacak. Bölgesel teknopark ekosistemi açısından, mezunların kurduğu bu tür girişimlerin ödül alması hem görünürlük hem de erken aşama desteklerin etkinliğini gösteriyor.

Projeye verilen destek ve sağlanan mentörlük, benzer teknolojik çözümlerin yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir; PRINTHERE'nin başarısı, yerel Ar-Ge yatırımlarının ve hızlandırma programlarının somut çıktısı olarak değerlendiriliyor.

KARABÜK TEKNOKENT BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN PRINTHERE TEKNOLOJİ VE YAZILIM A.Ş., MOBİL UYGULAMA...

KARABÜK TEKNOKENT BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN PRINTHERE TEKNOLOJİ VE YAZILIM A.Ş., MOBİL UYGULAMA DESTEKLİ AKILLI BASKI OTOMATLARI GELİŞTİRDİĞİ PROJESİYLE GİRİŞİMCİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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