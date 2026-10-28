Sheffieldli öğrencilerin yapay zeka destekli saat projesi işitme engellilere çözüm sunuyor

sheffieldli öğrenci ekibinin ödülü:

İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde öğrenim gören dört Türk öğrenci, işitme kaybı yaşayan kişilere yönelik geliştirdikleri yapay zeka destekli akıllı saat projesiyle ödül aldı. Westminster Sarayı'nda düzenlenen John Connell Ödülleri'nde ekibe Quiet Mark Genç Mühendisler Ödülü takdim edildi; ödülü Viscount Stansgate tarafından sundu.

Projenin arkasındaki ekipte Yağmur Önal, Irmak Akman, Yankı Kırlıkova ve James Emre Midmer bulunuyor. Hear4Me adı verilen çözüm, günlük yaşamda kaçırılmaması gereken sesleri bilekten algılayıp kullanıcıyı uyaracak şekilde tasarlandı.

projenin çalışma prensibi:

Hear4Me, çevresel sesleri yapay zeka ile tanımlayarak akıllı saat aracılığıyla hem titreşim hem de ekran bildirimi gönderiyor. Güncel tasarım 521 farklı ses türünü tanıyabiliyor; kapı zili, yangın alarmı ve çalar saat gibi kritik uyarılar öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Ayrıca sistem, canlı konuşmayı yazıya döken altyazı özelliği ve 100'den fazla dilde çeviri desteği sunuyor. Proje kapsamında geliştirilen "Ses Koçu" özelliği, kullanıcıların konuşurken kendi ses düzeylerini görmelerini sağlayarak, kendi sesini değerlendirmekte zorluk çeken bireylere yardımcı olmayı amaçlıyor.

gelişim süreci ve hedefler:

Ekip, projenin ilham kaynağını ileri yaştaki aile üyelerinin kapı zili veya alarm gibi sesleri duymakta yaşadığı güçlükler olarak açıklıyor. Geri bildirimlerle şekillenen tasarım süreci, basit bir peçeteye çizilen taslaktan uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılara uzandı.

Ekibin hedefi Hear4Me'yi kullanıcılarla birlikte geliştirmeye devam etmek ve çözümün fayda sağlayabileceği kişilere ulaşabilmesi için fiyatını erişilebilir tutmak. Proje, işitme cihazlarının yerine geçmeyi veya tıbbi tedavi sunmayı amaçlayan bir uygulama değil, günlük yaşamı destekleyen tamamlayıcı bir erişilebilirlik teknolojisi olarak konumlandırılıyor.

yarışma ve uluslararası ilgi:

Noise Abatement Society tarafından düzenlenen ve halk arasında "Gürültü Oscarları" olarak bilinen John Connell Ödülleri, bu yıl 25. kez verildi. Quiet Mark Genç Mühendisler Ödülü, kariyerinin başındaki mühendislerin gerçek hayata yönelik yenilikçi çözümlerini öne çıkarıyor.

Hear4Me ekibi daha önce de 2025 yılında Hindistan Teknoloji Enstitüsü Delhi'de (IIT Delhi) düzenlenen EMPOWER yardımcı teknoloji konferansındaki öğrenci tasarım yarışmasında ikincilik elde etmiş, başarısı Sheffield Üniversitesi'nin 13 Kasım 2025 tarihli duyurusunda da yer almıştı. Bu başarılar, projenin uluslararası alanda ilgi gördüğünü gösteriyor.

Hear4Me'nin ödül alması, işitme kaybı yaşayanların gündelik yaşamda karşılaştıkları aksaklıkları azaltabilecek pratik, kullanıcı odaklı çözümlere olan ihtiyacın altını çiziyor. Ekip, teknolojiyi kullanıcı geri bildirimleriyle olgunlaştırmayı ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İNGİLTERE'DE SHEFFİELD ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN 4 TÜRK ÖĞRENCİ, İŞİTME KAYBI YAŞAYAN BİREYLER İÇİN GELİŞTİRDİKLERİ YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKILLI SAAT PROJESİYLE LONDRA'DA DÜZENLENEN JOHN CONNELL ÖDÜLLERİ'NDE QUİET MARK GENÇ MÜHENDİSLER ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI.