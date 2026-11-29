Toplantının gündemi ve katılımcılar:

AK Parti Kars İl Başkanlığında, Muammer Sancar başkanlığında gerçekleştirilen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısına, üç kademe teşkilat yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı. Toplantıda teşkilatın kent genelindeki saha çalışmaları, ilçe faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler detaylı şekilde ele alındı.

Teşkilat çalışmaları ve saha faaliyetleri:

Toplantıda, bugüne kadar yürütülen faaliyetler değerlendirildi; mahalle ve ilçe bazında yapılan ziyaretler, vatandaşlarla kurulan iletişim kanalları ve sahadaki etkinliklerin etkisi masaya yatırıldı. Teşkilat mensupları kendi bölgelerinde yürüttükleri çalışmalara dair raporlar sundu, sahada karşılaşılan ihtiyaç ve talepleri paylaştı.

Delegelerin aktardığı bilgiler ışığında, saha faaliyetlerinde süreklilik sağlanması ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar ayrıca geri bildirim mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve çalışmaların izlenmesi için öneriler getirdi.

Koordinasyon ve öncelikli hedefler:

Toplantıda il ve ilçe teşkilatları arasındaki koordinasyonun artırılması, karar alma süreçlerinde ortak aklın önemi ve hızlı çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. İlçe başkanlarının talepleri ve önerileri değerlendirilerek, saha çalışmalarının daha iyi organize edilmesi için adımlar planlandı.

Muammer Sancar, birlik ve beraberlik çerçevesinde istişareye dayalı bir çalışma modeli benimsediklerini belirterek, teşkilatın tüm kademeleriyle aktif şekilde sahada olmaya devam edeceğini ifade etti. Sancar, şehrin ihtiyaçlarına yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. AK Parti Kars teşkilatının önümüzdeki süreçte de saha ağırlıklı, vatandaş taleplerine hızlı yanıt veren bir çalışma programını uygulamaya koyacağı bildirildi.

AK PARTİ KARS TEŞKİLATI DARALTILMIŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ(KARS-İHA)