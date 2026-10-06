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Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı

Kars Emniyeti'nin apartta düzenlediği operasyonda 18,45 gram bonzai, kurusıkı tabanca, muşta ve mühimmat ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı

Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik bir adrese baskın düzenledi. Aramalarda ve yapılan incelemelerde, satışa hazır veya kullanım için hazırlanmış çok sayıda madde ve suç aleti ele geçirildi.

operasyon ve ele geçenler:

Polis ekiplerinin apartta yaptığı aramalarda, 5 parça halinde toplam 18,45 gram bonzai bulundu. Ayrıca uyuşturucu kullanımında kullanılan 3 adet sarma kağıdı ile birlikte arama neticesinde 1 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 1 bıçak, 2 şarjör ve 26 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin miktarı ve suç aletlerinin çeşitliliği, operasyonun kapsamlı bir inceleme sonucu planlandığını gösteriyor.

şüphelilerin yargılanması:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu O.A. (27) ile İ.D.Ç. (28) isimli iki şüpheli, işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği bildirildi. Yetkililer, benzer suçların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

KARS’TA TORBACI OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

KARS’TA TORBACI OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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