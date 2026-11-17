kars aşevinde inceleme:

Kars Valisi Ziya Polat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Kars Aşevi’ni ziyaret etti. Aşevinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Türk Kızılay iş birliğinde hizmet verdiği ve günlük 350 vatandaşa sıcak yemek ulaştırdığı belirtildi.

Vali Polat, aşevinde yürütülen çalışma süreçleri, yemek hazırlığı, dağıtım düzeni ve hizmetin erişilebilirliği hakkında bilgi almak üzere Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt ile bir araya geldi. İncelemeler sırasında aşevinin günlük işleyişine ilişkin gözlemler yapıldı ve ihtiyaç sahibi gruplara yönelik düzenli hizmetin devamlılığı ele alındı.

aşevinin hizmet işleyişi ve sosyal dayanışma:

Yetkililerden hizmet akışı ve hijyen prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi alan Polat, aşevinin sosyal dayanışma açısından taşıdığı rolün altını çizdi. Aşevi aracılığıyla vatandaşların temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, kurumsal iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Ziyarette, kamu kurumları ile Türk Kızılay arasındaki iş birliği ve koordinasyonun hizmet kalitesine katkısı değerlendirildi.

Yetkililer, günlük kapasitenin planlı şekilde sürdürüldüğünü ve ihtiyaç tespiti ile dağıtım süreçlerinin düzenli olarak takip edildiğini ifade etti. Polat da yürütülen faaliyetlerin toplum güvenliği ve sosyal desteğin güçlendirilmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

kadınlara yönelik kurslar ve üretim:

Vali Polat, ayrıca Kızılay Kars İl Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen rattan dekoratif ürünler ve telkırma kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle buluşan Polat, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceleyerek üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Kursların, ev hanımlarının mesleki becerilerini geliştirmelerine ve üretime katılmalarına olanak sağladığı, ortaya çıkarılan ürünlerle hem gelir elde etme hem de sosyal katılımın artırılması hedeflendiği ifade edildi. Ziyaretlerde hem aşevinin hizmetleri hem de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik eden çalışmalar ele alındı.

Genel değerlendirmede Polat, yerinde incelemelerin hizmetlerin etkinliğini artırmaya katkı sağlayacağını ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

KARS’TA 350 KİŞİNİN YEMEĞİ KIZILAY AŞEVİNDEN(KARS-İHA)