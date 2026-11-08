Kars'ta sarıçam ormanlarında kar yürüyüşü: Sarıkamış'ta doğaseverler Katerina Köşkü'nde buluştu

Kars'ta sarıçam ormanlarında yürüyüş

Kars'ta doğaseverler, karla kaplanan sarıçam ormanlarında toplandı ve kışı karşılayan doğa yürüyüşüne başladı. Ağaçların arasından ilerleyen grup, beyaz örtünün yarattığı sessiz ve fotojenik atmosfer eşliğinde yürüdü. Etkinlik, katılımcılara bölgenin doğal dokusunu yakından izleme olanağı sundu.

Kayak merkezinde devam eden rota

Yürüyüş, başlangıç noktasından sonra Sarıkamış Kayak Merkezi güzergahında devam etti. Karla kaplı parkurlar ve temiz hava, katılımcıların yürüyüş keyfini artırdı; sarıçamların dallarını örten kar manzaraları grubun sık sık durup fotoğraf çekmesine neden oldu. Etkinlik, Sarıkamış'ın kış doğa turizmi potansiyelini de görünür kıldı.

Tarihi Katerina Köşkü'nde sona erdi

Doğa yürüyüşünün son durağı, orman içinde yükselen tarihi Katerina Köşkü oldu. Katılımcılar köşkün çevresinde mola vererek karla bütünleşen manzaranın tadını çıkardı ve bölgenin hem doğal hem tarihi zenginliklerini bir arada deneyimledi.

Sarıkamış Doğa Sporları Kulübü üyelerinden Erhan Özkan, etkinliğin 15 kilometrelik bir parkuru kapsadığını ve 50'nin üzerinde doğaseverin yürüyüşe katıldığını belirtti. Organizasyon, katılımcılara unutulmaz bir kış doğası deneyimi sundu.

KARS’TA DOĞASEVERLER, KARLA KAPLANAN SARIÇAM ORMANLARINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.