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Kışın ilk habercisi: İhsangazi köyleri beyaza büründü

İhsangazi'de gece başlayan kar yağışı yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü; kent genelinde aralıklı süren yağışta sıcaklık düşüyor, sürücüler uyarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışın ilk habercisi: İhsangazi köyleri beyaza büründü

Kar yağışı etkisini sürdürüyor:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde beyaz örtü oluşturdu. Kent genelinde de aralıklarla devam eden yağış, yer yer görünümü değiştirdi ve köy yollarını karla kapladı.

Ulaşım ve vatandaşlara uyarılar:

Yetkililer, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Özellikle kırsal kesimlere gideceklerin kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Yağışın zaman zaman etkili olması nedeniyle yerel halkın ve hareket halindeki sürücülerin anons ve duyuruları takip etmesi istendi. Yetkililerden gelen uyarılar, olası olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK...

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE DÜN GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK RAKIMLI KÖYLERDE DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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