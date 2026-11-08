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Güzelyurt beyaza büründü: mevsimin ilk karı ilçe halkını sevindirdi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde sabah saatlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu; tarihi dokuda beyaz örtü oluştu, hem yerli hem yabancı turistler sevindi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Güzelyurt beyaza büründü: mevsimin ilk karı ilçe halkını sevindirdi

Güzelyurt'ta mevsimin ilk karı görüldü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mevsimin ilk karı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler kısmen beyaza büründü. Yerel sakinler karı bereket ve kışın gelişinin habercisi olarak karşıladı.

ilçe tarihi dokusunda kar manzaraları:

Güzelyurt'un taş evleri, dar sokakları ve tarihi kalıntıları üzerindeki ince kar örtüsü bölgeye farklı bir görüntü kazandırdı. Turistik açıdan sıkça fotoğraflanan mekanlarda oluşan beyaz örtü, hem yerel hem de sosyal medyada paylaşılan karelerle dikkat çekti. Sabah yürüyüşlerine çıkanlar ve fotoğraf meraklıları ilçenin kışa hazırlanan yüzünü görüntülemeye başladı.

turistler ve yerel halkın tepkisi:

Yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güzelyurt'ta bulunan ziyaretçiler de kar yağışının heyecanını yaşadı. İlçe halkı karı bereket olarak değerlendirirken, bazı ziyaretçiler ilk kar deneyimlerini fotoğraf ve kısa videolarla kaydetti. Kısa süreli de olsa kentin günlük yaşamında beyaz örtünün yarattığı sessizlik ve farklı atmosfer hissedildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı; ilçe yetkilileri ve vatandaşlar olası yolların ve ulaşımın etkilenmesine karşı hazırlıklı olmaya devam ediyor. Güzelyurt'taki ilk kar, hem yerel yaşamı hem de turistik görünümü kısa sürede değiştirerek bölgeye yeni bir mevsim görüntüsü kazandırdı.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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