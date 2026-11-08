İzmit Körfezi'nden dünya sahnesine dönüşüm: COP31'de paneller ve dijital stant

Kocaeli projelerini COP31'de uluslararası katılımcılara anlatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında kentte yürütülen çevre ve iklim çalışmaları için dört panel ve özel tasarımlı bir stantla yer alacak. Sanayi ve liman kenti olarak Kocaeli’nin örnek uygulamaları, hem Blue Zone hem de Green Zone’daki etkinliklerle uluslararası platforma taşınacak.

Blue Zone programı:

Konferansın resmi müzakere alanı olan Blue Zoneda Türkiye Pavilyonu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iki panel düzenleyecek. 11 Kasım tarihli oturumda "Yerelden Küresel Döngüselliğe: SWAP Girişimi ve Sıfır Atık Şehirleri" başlığı altında, GEF ve UNDP desteğiyle yürütülen SWAP Girişimi çerçevesinde Kocaeli’nin pilot şehir olarak sıfır atık çalışmaları ve bu çalışmaların pilot şehirler arasında bilgi-teknoloji paylaşımı, finansman ve ulusal politika uyarlamaları yönleri ele alınacak.

12 Kasımda gerçekleştirilecek diğer panel ise "Derinliklerden Diriliş: İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi" başlığını taşıyor. Bu oturumda İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği, deniz ekosisteminin restorasyonu, biyoçeşitliliğin yeniden kazanılması ile Marmara Denizi’nin korunmasında merkezi ve yerel yönetim işbirliği üzerine odaklanılacak. Söz konusu proje daha önce COP29 Bakü’de de tanıtılmıştı; COP31’de farklı ülkelerden katılımcılarla paylaşılması planlanıyor.

Green Zone ve stant deneyimi:

Kamuya açık Green Zoneda 15 Kasım tarihinde iki panel düzenlenecek. Bunlardan ilki "Kocaeli Lojistik Köyü: Orta Koridor’u Yeşil ve İklime Dirençli Bir Lojistik Merkezine Dönüştürmek" başlıklı oturum; ticaret koridorlarının düşük karbonlu, iklime dirençli lojistik sistemlerine dönüştürülmesi, yük taşımacılığının karayolundan demiryolu ve denizyoluna kaydırılması, liman-demiryolu-sanayi entegrasyonu ve dijital yük yönetimi gibi konuları masaya yatıracak.

Diğer oturum ise İZAYDAŞ ev sahipliğinde düzenlenecek "Görünmeyen Emisyonlar: Soğutucu Gazların Geri Kazanımı, Islahı ve İklim Etkisi" başlıklı panel olacak. Bu oturumda florlu sera gazlarının iklim üzerindeki etkileri ile soğutucu gazların kullanım ömrü sonunda toplanması, geri kazanımı, ıslahı ve güvenli bertaraf süreçleri değerlendirilecek.

Stant tasarımı ve dijital anlatım:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Green Zone’da kuracağı özel tasarımlı stantta İzmit Körfezi’ndeki çevre çalışmalarını ziyaretçilere dijital deneyimlerle aktaracak. Standın estetik tasarımında, Osman Hamdi Bey’in Eskihisar’daki döneme ait Marmara temalı resimlerinden esinlenildi; ressamın kullandığı petrol mavisi, turkuaz, toprak tonları ve altın ışık çağdaş bir anlatımla yeniden yorumlandı.

Toplam 49 metrekarelik L biçimli dijital deneyim alanında büyük LED ekranlar ve yarı geçirgen dalgalı perdeler kullanılacak. Ziyaretçiler, körfezin fiziksel maketinin bulunduğu interaktif deneyim masasında sualtı yolculuğunu tamamlayabilecek.

Stantta ayrıca 3,20 metre yüksekliğinde bir dijital veri heykeli yer alacak; İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği, balık salımı ve yapay resif çalışmaları ışık, su ve canlı formlarıyla görselleştirilecek. Sanal gerçeklik ve iklim değişikliği içerikleriyle ziyaretçilere etkileşimli deneyim imkânı sunulurken, fotoğraf çekim alanında katılımcılar ellerinde ressam fırçasıyla Körfezi yeniden boyuyormuş gibi kareler oluşturabilecek.

Belediyenin hedefi, hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de uluslararası paydaşlarla deneyim ve yaklaşım paylaşımı yaparak İzmit Körfezi’nin ekolojik dönüşümünü ve kentteki döngüsel ekonomi, sıfır atık ve yeşil lojistik uygulamalarını geniş bir alana taşımak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 9-20 KASIM TARİHLERİNDE ANTALYA'DA DÜZENLENECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ DÖRT PANEL VE KURACAĞI ÖZEL TASARIMLI STANTLA KENTTEKİ ÇEVRE VE İKLİM ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI KATILIMCILARA ANLATACAK.