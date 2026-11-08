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Zigana'da sonbahar renkleriyle sezonun ilk karı aynı karede

Zigana köyünde sonbaharın kızıl, turuncu ve sarı tonlarıyla dağ zirvelerinde düşen sezonun ilk karı bir arada, ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sunuyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Zigana'da sonbahar renkleriyle sezonun ilk karı aynı karede

Zigana'da sonbahar ve kış iç içe:

Zigana köyü, Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı yamaçlarında, antik çağlardan beri kesişen ticaret yollarının gölgesinde bu yıl da dikkat çeken bir görsellik sundu. Köyün çevresindeki ağaçlar sonbaharın; yeşil, sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünürken, dağın yüksek kesimlerinde dallara tutunan sezonun ilk karı manzarayı tamamladı. Ortaya çıkan görüntü, fotoğraf ve doğa meraklıları için adeta kartpostallık bir sahne oluşturdu.

Tarihi kara yolunda masalsı manzaralar:

Eski Gümüşhane-Trabzon kara yolu boyunca virajları takip eden ağaçların renkleri rakımla birlikte kademeli olarak değişti. Yol kenarındaki tarihi hanlar, köprüler ve otantik yapılar renk cümbüşüne eşlik ederek ziyaretçilere masalsı bir atmosfer sundu. Bölgedeki onlarca ağaç türünün yaprakları kırmızı, sarı, kahverengi ve turuncu tonlarına dönüştü; zirveler ise beyaz örtüyle kaplandı ve mevsimler arasında çarpıcı bir kontrast oluştu.

Ziyaretçilerden ve yerel gözlemlerinden izlenimler:

Doğayı izlemeye gelenler ve bölge sakinleri dönüşen atmosferi yerinde anlattı. Ziyarete katılan Halit Bulut, gözlemlerini şu sözlerle paylaştı: "Manzara burada harika. Sezonun ilk kar yağışını Zigana Dağı'nda karşıladık. Bugün burada kartpostallık görüntüler var. Renk cümbüşünün içerisindeyiz. Doğa bir harika, görmeye değer."

Bulut sözlerine, rakım yükseldikçe çamların üzerindeki kar örtüsünün görünümüyle ilgili de şu değerlendirmeyle devam etti: "Yukarıya doğru çıktıkça çam ağaçlarının üzerinde taze, yeni yağan karlarla birlikte çamlar bildiğiniz pamuk tarlasına benziyor. Buralarda gerçekten kış şu anda başladı." Bu yorumlar, bölgenin mevsim geçişini ve ziyaretçilere sunduğu görsel zenginliği özetliyor.

Sonbaharın sıcak renkleri ile kışın beyaz örtüsü arasındaki bu birliktelik, Zigana'yı Türkiye'de mevsimlerin iç içe geçtiği, fotoğraf ve doğa turizmi açısından çekici bir nokta haline getiriyor. Bölgedeki tarihi yol dokusu ve doğal çeşitlilik, ziyaretçilere kısa bir yürüyüş veya sürüş mesafesinde pek çok bakış açısı sunuyor.

ZİGANA KÖYÜ, SONBAHAR RENKLERİ İLE SEZONUN İLK KARINI AYNI ANDA SUNARAK ZİYARETÇİLERİNE...

ZİGANA KÖYÜ, SONBAHAR RENKLERİ İLE SEZONUN İLK KARINI AYNI ANDA SUNARAK ZİYARETÇİLERİNE KARTPOSTALLIK MANZARALAR YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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