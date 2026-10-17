Fenerbahçe ilk yarıda Lukaku ile 1-0 öne geçti

Fenerbahçe ilk yarıda 1-0 önde

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadelede dakikalar boyunca iki takım da gol arayışını sürdürdü; ancak devreye Romelu Lukaku'nun 40. dakikadaki golüyle sarı-lacivertliler üstün girdi.

ilk yarının öne çıkan anları:

13. dakika: Sol taraftan Oğuz'un arka direğe ortasında Greenwood pasını Lukaku'ya gönderdi; Lukaku'nun şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

16. dakika: Oğuz Aydın'ın ara pasında top ceza sahası solunda Levent Mercan'a ulaştı. Levent, Fatih Aksoy müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı kararı verdi.

18. dakika: Penaltıyı kullanan Greenwood'un yerden şutunu kaleci Victor çeldi. Dönen topa İrfan Can'ın vuruşu filelerle buluşsa da ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

24. dakika: İrfan Can'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Greenwood'un şutu auta çıktı.

40. dakika: Guendouzi'nin kaptığı topla başlayan atakta pas Levent Mercan'a, ardından Levent'in ortasına Lukaku bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golle Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde girdi.

kadrolar ve maç bilgileri:

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan, Matteou Guendouzi, N’Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku

Yedekler: Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouda, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang Ui-jo, Arda Usluoğlu

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Ianis Hagi, Elia Meschack, Emre Demir, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Romelu Lukaku (dk. 40) (Fenerbahçe)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA FENERBAHÇE, CORENDON ALANYASPOR'U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SARI-LACİVERTLİLERİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.