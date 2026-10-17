Turuncu kod alarmı: 10 ilde kuvvetli yağışa dikkat

Bakan Kurum'un uyarısı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dikkat çekti. Bakan Kurum, yarın için 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunduğunu belirtti.

Turuncu kod hangi illeri kapsıyor:

Turuncu kodlu uyarı verilen iller sırasıyla İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce olarak açıklandı. Bakan Kurum bu iller için özellikle kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Tedbir çağrısı ve kurumların hazırlığı:

Bakan Kurum paylaşımında Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını takip etmenin önemine vurgu yaparak, tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını ifade etti. Yağışların süreceği dönemde vatandaşlardan meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmaları istendi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "YARIN 10 İLİMİZ İÇİN TURUNCU, 26 İLİMİZ İÇİN SARI KODLU UYARI BULUNUYOR. İSTANBUL, BURSA, KASTAMONU, KOCAELİ, SAKARYA, SİNOP, ZONGULDAK, BARTIN, YALOVA VE DÜZCE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI TURUNCU KODLU UYARI YAPILDI" DEDİ.