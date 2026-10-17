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Kartalkaya’da sessiz beyaz örtü pistleri kapladı

Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı sürüyor; pistler beyaza büründü ve gece saatlerinde yağışın artması bekleniyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:05

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Kartalkaya’da sessiz beyaz örtü pistleri kapladı

Kartalkaya’da kar yağışı sürüyor

Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde aralıklı kar yağışının etkisi altında. Yağışın ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı ve bölgede kartpostallık manzaralar oluştu.

Pistlerde görüntü:

Pistler, yağan karla birlikte beyaz bir örtüye büründü; kayak merkezinde kış sezonunu anımsatan sakin ve fotojenik sahneler ortaya çıktı.

Hava beklentisi:

Bölgede kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor; bu durumun pistlerde kar miktarını artırması olası görünüyor.

BOLU’DA 2 BİN 200 RAKIMLI KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ’NDE KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİLİ OLURKEN...

BOLU’DA 2 BİN 200 RAKIMLI KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ’NDE KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİLİ OLURKEN PİSTLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. BÖLGEDE KAR YAĞIŞININ GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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