Kartalkaya’da sessiz beyaz örtü pistleri kapladı

Kartalkaya’da kar yağışı sürüyor
Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde aralıklı kar yağışının etkisi altında. Yağışın ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı ve bölgede kartpostallık manzaralar oluştu.
Pistlerde görüntü:
Pistler, yağan karla birlikte beyaz bir örtüye büründü; kayak merkezinde kış sezonunu anımsatan sakin ve fotojenik sahneler ortaya çıktı.
Hava beklentisi:
Bölgede kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor; bu durumun pistlerde kar miktarını artırması olası görünüyor.
BOLU’DA 2 BİN 200 RAKIMLI KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ’NDE KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA ETKİLİ OLURKEN PİSTLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI. BÖLGEDE KAR YAĞIŞININ GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR.
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