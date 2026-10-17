Adıyaman'da YSE kavşağı yakınında elektrikli bisiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında Hasan Eymen Ç. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralıya müdahale ve nakil:
Meydana gelen kazada Hasan Eymen Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma:
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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