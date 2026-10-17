Adıyaman'da YSE kavşağı yakınında elektrikli bisiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında Hasan Eymen Ç. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralıya müdahale ve nakil:

Meydana gelen kazada Hasan Eymen Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.