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Adıyaman'da YSE kavşağı yakınında elektrikli bisiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınında elektrikli bisiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi; Hasan Eymen Ç. yaralandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da YSE kavşağı yakınında elektrikli bisiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında Hasan Eymen Ç. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralıya müdahale ve nakil:

Meydana gelen kazada Hasan Eymen Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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