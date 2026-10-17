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Üç gündür süren sağanak İstanbul'da ulaşımı yer yer aksatıyor

Meteoroloji uyarısı sonrası üç gündür süren sağanak, Anadolu Yakası'nda yer yer devam ediyor; D-100'deki su birikintileri sürücülere zorluk yarattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:53

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Üç gündür süren sağanak İstanbul'da ulaşımı yer yer aksatıyor

İstanbul'da sağanak ve etkileri

Üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, kent yaşamında aksamalara neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bazı bölgelerde yağışın şiddeti azalsa da, Anadolu Yakası'nda yer yer etkisini sürdürüyor.

etkilenen bölgeler:

Yağışın devam ettiği alanlarda günlük yaşamda aksamalar gözlemleniyor; özellikle açık alanlarda ve düşük kotlu yerlerde su toplanmaları rapor ediliyor. Vatandaşlar, yağışın süreceği bölgelere ilişkin uyarıları takip ediyor.

ulaşımda su birikintileri ve sürücülerin durumu:

D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde meydana gelen su birikintileri, trafikte ilerlemeyi güçleştirdi. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle yavaşlamak ve manevra yapmak zorunda kalarak ulaşımda zorluk yaşadı.

Yağışın devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması ve güncel meteoroloji uyarılarını takip etmesi önemli bulunuyor.

İSTANBUL’DA ÜÇ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, BAZI BÖLGELERDE ETKİSİNİ AZALTIRKEN ÖZELLİKLE...

İSTANBUL’DA ÜÇ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, BAZI BÖLGELERDE ETKİSİNİ AZALTIRKEN ÖZELLİKLE ANADOLU YAKASI’NDA YER YER DEVAM EDİYOR. YAĞIŞ NEDENİYLE D-100 KARAYOLU'NUN BAZI BÖLÜMLERİNDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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