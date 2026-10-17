Antalya'da aniden bastıran rüzgar semt pazarını etkiledi

Öğle saatlerinde etkili olan rüzgar pazarı hazırlıksız yakaladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış, şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Antalya'da öğle saatlerinde aniden bastıran rüzgar açık alandaki semt pazarında etkili oldu. 'Sosyete pazarı' olarak bilinen pazarda tenteler havalandı, bazı tezgahlar dağıldı.

Rüzgarın ani yükselişiyle birlikte pazarcılar ürünleri korumak için aceleyle tezgahları toplamaya çalıştı, vatandaşlar ise yağmurdan ve uçuştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Herhangi bir can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi.

Pazarcıların o anları ve gözlemleri:

Olay anını kaydeden bir esnaf, "Pazar komple yıkıldı, kimse kalmadı" diyerek yaşananları özetledi. Pazarcı Ahmet Çelik, fırtınanın aniden geldiğini belirterek, "Rüzgar, fırtına geldi, şemsiye kalmadı. Şemsiyeler uçmuştu. Millet de aceleyle toplamaya başladı. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bir diğer pazarcı Mehmet Turan ise zaman aralığını aktararak, "Öğlen iki buçuk, üçten sonra bayağı bir rüzgar başladı. Rüzgar başlayınca tüm çadırlar havalandı. Gördüğünüz gibi dağılmış durumda, biz de toparlıyoruz. Şu anda da yağmur yağıyor, eşyaları topluyoruz. Onun dışında fırtına geçti" dedi.

Hasar ve kısa vadeli sonuçlar:

Tentelerin yere düşmesi ve tezgahlardaki eşyaların etrafa savrulması nedeniyle pazarda maddi zarar oluştu. Pazarcılar, ürünlerin zarar görmemesi için hızlı müdahalede bulundu ve yağışın devam ettiği sırada müşteriler güvenli alanlara yönlendirildi.

Yetkililer, benzer hava olaylarına karşı pazar yerlerinde önlem alınmasının önemine dikkat çekiyor; özellikle açık alan pazarlarında sabit bağlama, ağır çapa ve yağış-rüzgara dayanıklı örtü kullanımı gibi tedbirlerin uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAĞIŞ, ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISINDA BULUNDUĞU ANTALYA'DA ÖĞLE SAATLERİNDE ANİ BASTIRAN RÜZGAR NEDENİYLE 'SOSYETE PAZARI' OLARAK BİLİNEN SEMT PAZARINDA TENTELER YERLERE DÜŞTÜ, ESNAF VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.