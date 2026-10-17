Bozüyük’te Üç Tepeler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Bozüyük’te kar manzaraları:

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, son birkaç gündür etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. İlçeye bağlı Erikli ve Camiliyayla köylerinin bulunduğu alanda yer alan 1.900 rakımlı Üç Tepeler mevkii beyaza bürünerek sonbahar manzarasını kışa hazırladı.

Kampçıların sürprizi:

Hafta sonu iki günlük kamp yapmak amacıyla sabah saatlerinde bölgeye giden kampçılar, beklenmedik kar yağışıyla karşılaşmanın şaşkınlığını ve sevincini yaşadı. Bir süre çevreyi görüntüleyip karın tadını çıkaran kampçılar, yağışın devam etmesi ve karın yere tutunmaya başlaması üzerine, yolların kapanma ihtimaline karşı tedbirli davranarak bölgeden ayrılmayı tercih etti.

Yerel durum ve uyarı:

Yetkililer ve bölge sakinleri, yüksek rakımlarda mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle benzer yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bölgede ulaşımda aksamaların yaşanmaması için özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkat ve hazırlıklı olunması öneriliyor.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.