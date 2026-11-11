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Kasımın renkleri canlandı: kasımpatı çiçek tezgahlarında yeniden rağbet görüyor

Kasımın gelişiyle krizantem adıyla da bilinen kasımpatı çiçekçilerin tezgahlarında öne çıktı; kesme ve saksı formları rağbet görüyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Kasımın renkleri canlandı: kasımpatı çiçek tezgahlarında yeniden rağbet görüyor

Kasımda kasımpatı tezgahlarda öne çıktı

Kasım ayının gelmesiyle sonbaharın simge çiçeklerinden kasımpatı, çiçekçi tezgahlarında yeniden dikkat çekiyor. Kasımpatı, yaygın adıyla krizantem, farklı renk ve tür seçenekleriyle hem kesme çiçek hem de saksı bitkisi olarak satışa sunuluyor.

Kasımpatının tercih edilme nedenleri:

Çiçekçi Arif Gözükara, kasımpatının özellikle Kasım ayıyla özdeşleştiğini ve bu yüzden bu dönemde yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor. Gözükara, "Kesme kasımpatı daha çok tercih ediliyor. Kasım ayını temsil ettiği için bu dönemde ilgi görüyor. Kendine özgü farklı bir özelliği bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Bakım ve satıştaki maliyet artışları:

Gözükara, kasımpatının bakımına ilişkin pratik bilgiler de verdi: "Kesme çiçeklerde vazodaki suyun haftada iki üç kez değiştirilmesi gerekiyor. Dengeli bir çevre ve düzenli müdahale isteyen ‘nazlı’ bir çiçektir." Ayrıca geçen yıla kıyasla çiçek fiyatlarında artış olduğunu, bunun sebebi olarak çiçeklerin hazırlanması, buket haline getirilmesi ve paketlenmesi gibi giderlerin fiyatlara yansımasını gösterdi.

Özel günlerin çiçek tercihleri:

Yıl boyunca tüketicilerin tercihleri özel günlere göre değişiyor. Gözükara şu dönemsellikleri aktardı: Aralık ayında kokina satışları; 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gül, papatya ve orkide ağırlıklı buketler; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde karanfil satışları; Mayıs ayında Anneler Günü’nde ise saksı orkidelere ilginin arttığı belirtiliyor.

Tüketiciler için öneri olarak, kesme kasımpatı alırken taze sap ve yaprak durumuna bakmak, saksı kasımpatı tercihinde ise toprağın nemini ve bitkinin yaprak sağlığını kontrol etmek faydalı olur. Satın alma maliyetlerinde sezonluk dalgalanmalar olabileceği unutulmamalıdır.

KASIM AYININ GELMESİYLE BİRLİKTE SONBAHARIN SİMGE ÇİÇEKLERİNDEN KASIMPATI, ÇİÇEKÇİLERİN...

KASIM AYININ GELMESİYLE BİRLİKTE SONBAHARIN SİMGE ÇİÇEKLERİNDEN KASIMPATI, ÇİÇEKÇİLERİN TEZGÂHLARINDA ÖNE ÇIKMAYA BAŞLADI. KESME VE SAKSI ÇEŞİTLERİYLE SATIŞA SUNULAN KASIMPATIDA FİYAT ARTIŞLARI DA DİKKAT ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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