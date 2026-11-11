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Kütahya OSB'de yeşil dönüşüm: yatırımcılar fidan dikti

Kütahya OSB'de yatırımcılar, çalışanlar ve gönüllüler Rıza Güral Caddesi'nde fidan dikerek yeşil alanları genişletti; çevresel sürdürülebilirlik vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya OSB'de yeşil dönüşüm: yatırımcılar fidan dikti

Kütahya OSB'de yeşil dönüşüm: yatırımcılar fidan dikti

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde geleneksel fidan dikim etkinliği bu yıl da yatırımcılar, çalışanlar ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Rıza Güral Caddesi üzerinde düzenlenen organizasyon, bölgenin yeşil alan kapasitesinin artırılmasına yönelik somut bir adım olarak öne çıktı.

etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğe Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Alper Olgun, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tava ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile çok sayıda yatırımcı, çalışan ve gönüllü katıldı. Katılımcılar, belirlenen alanlarda fidanları toprakla buluşturarak OSB içinde ortak bir çevre çalışmasına destek verdi.

sürdürülebilirlik vurgusu ve gelecek hedefleri:

Etkinlik sırasında konuşan Tolga Eskioğlu, çevre bilincinin güçlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekti. Eskioğlu, Kütahya OSB'nin sanayileşme ve üretim hedeflerini çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle birlikte yürüttüğünü belirtti. Organizasyonun genelinde "değer veriyoruz, değer katıyoruz" anlayışı ön plana çıktı ve OSB yönetiminin yeşil alan geliştirme önceliği bir kez daha teyit edildi.

Fidan dikimi tamamlandıktan sonra etkinlik sona erdi; Kütahya OSB yetkilileri, bölgede hem üretimi hem de çevreyi dikkate alan uygulamaları sürdüreceklerini bildirdi. Bu tür etkinlikler, yerel sanayi ekosisteminde çevresel hassasiyeti artırmayı ve ortak sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ...

KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) TARAFINDAN GELENEKSEL HALE GETİRİLEN FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ, BU YIL DA YATIRIMCILAR, ÇALIŞANLAR VE GÖNÜLLÜLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TOLGA ESKİOĞLU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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