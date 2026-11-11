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Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobil çarpıştı: yaralı hastaneye kaldırıldı

Elazığ-Malatya karayolunun 18. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobil çarpıştı: yaralı hastaneye kaldırıldı

Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobil çarpıştı

Elazığ-Malatya karayolu 18. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale

Haberi alan sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıya bölgedeki ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra gerekli tıbbi müdahale için ekipler tarafından nakil gerçekleştirildi ve yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin çalışmanın yanı sıra sürücü tespitleri ve araç plakalarıyla ilgili bilgi edinme süreçleri devam ediyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerden gelecek yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ...

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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