Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobil çarpıştı: yaralı hastaneye kaldırıldı

Elazığ-Malatya karayolunda iki otomobil çarpıştı
Elazığ-Malatya karayolu 18. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Kaza yeri ve müdahale
Haberi alan sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıya bölgedeki ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra gerekli tıbbi müdahale için ekipler tarafından nakil gerçekleştirildi ve yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin çalışmanın yanı sıra sürücü tespitleri ve araç plakalarıyla ilgili bilgi edinme süreçleri devam ediyor.
Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerden gelecek yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI.
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