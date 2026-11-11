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Muğla'nın 2050 iklim nötr hedefi COP31'de uluslararası gündeme taşındı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP31'de kentte yürütülen su, orman ve kıyı koruma çalışmalarını ve 2050 hedefini anlattı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'nın 2050 iklim nötr hedefi COP31'de uluslararası gündeme taşındı

Muğla’nın stratejisi ve uluslararası sunum:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında katıldığı iki uluslararası oturumda kentinin iklim çalışmaları ve 2050 iklim nötr hedefini paylaştı. ICLEI koordinasyonunda düzenlenen üst düzey oturumda, iklim krizinin kentlere olan etkileri ile yerel yönetimlerin sorumlulukları tartışıldı.

Aras, Muğla'nın bu hedef doğrultusunda öncelik verdiği alanların başında su kaynaklarının, ormanların ve kıyıların korunması geldiğini belirtti ve yürütülen koruma, adaptasyon ve sürdürülebilirlik çalışmalarının örneklerini sundu.

Gençlik odaklı iş birliği ve deneyim paylaşımı:

Başkan Aras, Japonya Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlerle diyalog oturumuna da katılarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin çalışmalarını anlattı. Oturumda, Fukushima'daki gençlerle Muğlalı gençler arasında ortak projeler ve deneyim paylaşımına dayalı iş birliği geliştirilmesi önerildi. Aras, gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz ve karar sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, "Onların fikirleri, enerjileri ve üretecekleri çözümler, daha yaşanabilir kentler için en büyük gücümüz" dedi.

Yerel yönetimlerin sesi ve iklim finansmanı:

Oturumlar sırasında Aras, yerel yönetimlerin iklim finansmanına doğrudan erişimi ve küresel iklim karar süreçlerinde daha güçlü bir temsilin önemine dikkat çekti. Sunumlar, yerelde uygulanan pratiklerin uluslararası platformlarda görünür kılınmasının, benzer ölçekli belediyeler için yol gösterici olabileceğini ortaya koydu.

Muğla'nın COP31'deki anlatımı, hem kentte sürdürülen somut koruma çalışmaları hem de gençlik merkezli uluslararası iş birlikleri önerileriyle yerel yönetim yaklaşımının küresel tartışmalara entegrasyonunu hedefliyor.

BAŞKAN ARAS COP31’DE MUĞLA’NIN 2050 İKLİM NÖTR HEDEFİNİ ANLATTI

BAŞKAN ARAS COP31’DE MUĞLA’NIN 2050 İKLİM NÖTR HEDEFİNİ ANLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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