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Gönüllerinde orman büyüttüler: öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu

Karasu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ve protokolle birlikte 500 adet çam, servi, defne ve ıhlamur fidanı dikti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Gönüllerinde orman büyüttüler: öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu

milli ağaçlandırma günü'nde okuldaki dikim programı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Karasu Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe öğrencileri ile ilçe protokolü bir araya geldi. Programa Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan de katıldı; okul yönetimi tarafından Kaymakam Arslan ve protokol üyeleri okul Müdürü Tubanur Ünal Alıcı ile eğitimciler tarafından karşılandı.

etkinlikte yapılanlar:

"Geleceğe nefes, dünyaya barış" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Karasu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından getirilen 500 adet fidan (çam, servi, defne ve ıhlamur) öğrenciler ve okulun engelli öğrencileriyle birlikte toprakla buluşturuldu. Kaymakam Arslan ve protokol üyeleri de elleriyle fidanlara can suyu verdi, uygulamalı dikim çalışmasına destek oldu.

müzik ve sembolik etkinlik:

Dikimin ardından öğrenciler, ilçe protokolüne orman sevgisini işleyen bir müzik dinletisi sundu. Program, okul duvarına resmedilen ağacın yapraklarının öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından el baskısıyla boyanmasıyla son buldu; etkinlik hem katılıma hem de doğa bilincine vurgu yaptı.

SAKARYA&#039;NIN KARASU İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ...

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER TOPLAM 500 ADET FİDAN DİKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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