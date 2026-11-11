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Kütahya'nın genç adımı: 5 km'de Türkiye ikinciliği

Kütahyalı atlet İzzet Talha Demirhan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu 5 km yarışında 16:04 ile gençler A kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kütahya'nın genç adımı: 5 km'de Türkiye ikinciliği

yarışta bireysel başarı:

Kütahyalı sporcu İzzet Talha Demirhan, 10 Kasım 2026 tarihinde Ankara Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu kapsamında gerçekleştirilen atletizm yarışlarında öne çıktı. Yarışa toplam 84 sporcu ve 19 takım katıldı. 5 kilometrelik parkurda mücadele eden Demirhan, 16 dakika 04 saniyelik derecesiyle Genç Erkekler A kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yarışta birincilik ile ikincilik arasındaki fark yalnızca bir saniye olarak kaydedildi; bu dar fark, Demirhan’ın ortaya koyduğu performansın önemini artırdı ve Kütahya atletizmine gurur verdi.

kütahya il karmasının takım performansı:

Kütahya İl Karması, bireysel başarıların yanı sıra takım halinde de podyuma çıktı. İzzet Talha Demirhan, Enes Türkmen, Mert Katı ve Yiğit Mustafa Katıdan oluşan ekip, genel sıralamada Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyayı elde etti.

Takım başarısı KUTSO MTAL adına da önemli bir sonuç olarak öne çıktı ve kent genelinde atletizme yönelik memnuniyeti artırdı.

anlam ve tebrikler:

Atatürk’ü anmak amacıyla düzenlenen organizasyonda elde edilen dereceler, Kütahya atletizmi adına sevinçle karşılandı. Başarılı sporcuların yetiştirilmesinde emeği geçen antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tebrik edildi ve elde edilen sonuçların kent sporuna katkı sağlaması bekleniyor.

KÜTAHYALI ATLET İZZET TALHA DEMİRHAN TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

KÜTAHYALI ATLET İZZET TALHA DEMİRHAN TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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