Trakya'da 17 bin 250 fidanla yangın bölgeleri yeniden ağaçlandırılıyor

etkinlik genel görünümü:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Trakya genelinde düzenlenen etkinliklerde toplam 17 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu. Bölgedeki dikimler, son dönemde etkilenen orman alanlarının onarımı ve toplumun ağaçlandırma bilincinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

tekirdağ etkinliği:

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen programda meşe, çınar, akçaağaç ve ladin türlerinden 4 bin fidan dikildi. Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Harun Kaya, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Güngör, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, kurum personeli, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Soytürk, 15 Temmuz 2025 tarihinde bölgede yaşanan büyük orman yangınına değinerek yangınla mücadelede devlet kurumları ve yerel halkın seferber olduğunu anlattı. Soytürk, olağanüstü koşullarda iş birliğiyle yangının engellendiğini, müdahale kapasitesinin artırıldığını ve yangın öncesi tedbirler kapsamında yaklaşık 90 köye su tankeri verildiğini ifade etti. Ayrıca müdahale araç sayısının eskiden 2-3 iken gerektiğinde 10-15 araca kadar çıkabildiğini belirtti.

Konuşmasının bir bölümünde Soytürk, Allah o günleri bir daha yaşatmasın temennisinde bulunarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün hayırlara vesile olmasını diledi. Program kapsamında protokol üyeleri, öğrenciler ve kurum personeliyle fidanlara can suyu verildi ve günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi. Ayrıca Tekirdağ genelinde okullara, askeri birliklere, muhtarlıklara, sağlık ocaklarına, hastanelere ve üniversiteye dikilmek üzere 22 bin 500 fidan dağıtıldığı bildirildi.

edirne etkinliği:

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekköy'de eş zamanlı etkinliklerle il merkezi ve ilçelerde toplam 6 bin fidan dikildi. Edirne Valisi Yunus Sezer verilen bilgiler arasında orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesi çalışmalarının sürdüğünü ve il genelinde bu kapsamda 2 milyon fidanın dikilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Programlara kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

kırklareli etkinliği:

Kırklareli'nde dikimler, önceki dönemde yangından zarar gören Çeşmeköy Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan önderliğinde il protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı çalışma ile 6 hektarlık alana 6 bin fidan dikildi. Ayrıca "Kırklareli Yaşayan Çınarlar Ormanı" kapsamında 1 bin 250 sahilçamı fidanı daha toprakla buluşturuldu ve il genelindeki toplam dikim sayısı 7 bin 250 oldu.

Yerel yönetimler ve kurumların katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, yangınlardan etkilenen alanların onarımı ve geleceğe dönük koruma tedbirlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, fidan dikimi ve bakımının süreceğine dair taahhütlerde bulundu.

TEKİRDAĞ'IN ŞARKÖY İLÇESİNE BAĞLI YENİKÖY MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE MEŞE, ÇINAR, AKÇAAĞAÇ VE LADİN TÜRLERİNDEN TOPLAM 4 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.