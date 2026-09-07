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Kasımpaşa Sütlüce tüneli yakınında elektrik panosu yangını dikey bahçelere sıçradı

Saat 16.00'da Kasımpaşa Sütlüce tüneli yanında elektrik panosunda başlayan yangın, dikey bahçelere sıçradı; itfaiye söndürüp soğutma çalışması yaptı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kasımpaşa Sütlüce tüneli yakınında elektrik panosu yangını dikey bahçelere sıçradı

Olay yeri ve yangının seyri:

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Sütlüce tüneli yanında yer alan bir elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüdü ve tünelin duvarlarında peyzaj amaçlı asılı bulunan dikey bahçelere sıçradı.

Müdahale ve yolun kapatılması:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın hızla söndürüldü; yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmaları yürüttü. Güvenlik nedeniyle Sütlüce-Kulaksız yolu trafiğe kapatıldı.

Trafik ve bölgedeki etkiler:

Yangının dikey bahçelere sıçraması çevrede paniğe neden oldu ve olay bölgesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam etti.

KASIMPAŞA SÜTLÜCE TÜNELİ YANINDA YER ALAN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, TÜNELİN DUVARLARINDA...

KASIMPAŞA SÜTLÜCE TÜNELİ YANINDA YER ALAN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN, TÜNELİN DUVARLARINDA ASILI DİKEY BAHÇELERE SIÇRADI. ALEVLİ ŞEKİLDE YANAN BAHÇELER PANİĞE NEDEN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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