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Kastabala antik kentte 103 öğrencinin cumhuriyet yürüyüşü

Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'nin 103 öğrencisi Kastabala Antik Kenti'nde yürüyüş düzenleyerek Cumhuriyet'in 103. yılını coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:13

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kastabala antik kentte 103 öğrencinin cumhuriyet yürüyüşü

etkinlikten kısa rapor:

Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte 103 öğrenci ve 7 öğretmen Kastabala Antik Kenti'nde bir araya geldi. "Tarihin İzinde, Cumhuriyet’in Işığında" temasıyla gerçekleştirilen yürüyüş, okulun Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılına özel programları arasında yer aldı.

etkinlikte neler yaşandı:

Öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk görselleri taşıyarak antik kentin tarihi yapıları arasında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Binlerce yıllık geçmişe sahip alanda, tiyatro bölümünde toplanan katılımcılar hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Yürüyüş ve etkinlik sırasında çekilen görüntüler dron ile kayda alındı; görüntüler, tarihi dokunun Cumhuriyet coşkusu ile buluştuğu anlara sahne oldu.

tarihi miras ve gençliğin buluşması:

Etkinlik, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmalarını ve Cumhuriyet değerlerini benimsemelerini amaçladı. Kastabala Antik Kenti'nin, Çukurova'nın Efes'i olarak anılan ve geçmişi milattan önce 500’lü yıllara kadar uzanan dokusu, gençlerin bu değerlerle doğrudan temas kurmasına olanak sağladı. Program, öğrencilere tarih bilinci kazandırmanın yanı sıra geleceğe taşıyacakları ortak bir kültürel hafıza oluşturmayı hedefledi.

Okul yetkilileri ve öğretmenlerin eşlik ettiği yürüyüş, Türk bayraklarıyla verilen görüntülerin ardından düzenli bir şekilde sonlandırıldı. Etkinlik, hem yerel halk hem de eğitim camiası içinde olumlu karşılandı ve öğrencilerin Cumhuriyet bilincinin pekiştirilmesine katkı sağladı.

OSMANİYE’DE 103 ÖĞRENCİ CUMHURİYET’İN 103. YILINI 2 BİN 500 YILLIK ANTİK KENTTE KUTLADI

OSMANİYE’DE 103 ÖĞRENCİ CUMHURİYET’İN 103. YILINI 2 BİN 500 YILLIK ANTİK KENTTE KUTLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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