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Safranbolulu Buğlem'in resmi cumhuriyet yarışmasında Türkiye birinciliğine ulaştı

Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğrencisi Buğlem Batur, 29 Ekim'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Safranbolulu Buğlem'in resmi cumhuriyet yarışmasında Türkiye birinciliğine ulaştı

yarışmanın ayrıntıları:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim" konulu resim yarışmasında Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu öğrencisi Buğlem Batur Türkiye birincisi oldu. Yarışma, cumhuriyet değerlerini sanat yoluyla anlatmayı amaçlayan temasıyla dikkat çekti.

kabul ve tebrikler:

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, Okul Müdürü Serpil Erdoğan, Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Kalay ile birlikte birinci olan öğrenci Buğlem Batur ile ailesini makamında kabul etti. Kabulde öğrencinin başarısı ve emeği geçenlerin katkıları ele alındı.

Nevzat Akbaş öğrenciyi tebrik ederek, Cumhuriyetimizin 103. yılında böylesine anlamlı bir yarışmada Türkiye birinciliği elde eden öğrencimizi tebrik ediyoruz. Buğlem’in başarısı, gençlerimizin sanata olan ilgisinin ve yeteneklerinin en güzel göstergesidir. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum dedi.

Bu başarı, okul ve ilçe düzeyindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra görsel sanatlara verilen desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıktı. Öğrencinin elde ettiği derece, hem Safranbolu hem de Karabük eğitim camiasında takdirle karşılandı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "BİRLİK BİZİM, KARDEŞLİK BİZİM, CUMHURİYET BİZİM" KONULU RESİM YARIŞMASINDA SAFRANBOLU VİLAYETLER BİRLİĞİ ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ BUĞLEM BATUR, TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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