Kastamonu’da kaçak elektronik operasyonu: 2 iş yeri ve 1 araçta çok sayıda ürün ele geçirildi

operasyon detayları ve ele geçirilenler:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüpheliye ait 2 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalar sonucunda 39 adet cep telefonu, 50 adet şarj aleti, 20 adet kulaklık, 25 adet akıllı saat, 20 adet taşınabilir şarj aleti ve 60 adet elektronik malzeme olmak üzere çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

arama yerleri ve kapsam:

Yapılan aramalar, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyon çerçevesinde gerçekleştirildi. Ekipler, şüpheliye ait iş yerleri ve araçta arama yaparak bulunan ürünlere el koydu.

hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

KASTAMONU'DA ÇOK SAYIDA KAÇAK ELEKTRONİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.