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Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü

Honsalar Mahallesi Okmeydanı Mezarlığı yakınındaki otluk yangını rüzgarla mezarlığa sıçradı; itfaiye ekipleri müdahale edip alevleri kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü

Otluk alanda başlayan yangın mezarlığa sıçradı

Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlık alanı ve mezarlığı tehdit etti. Olay, Honsalar Mahallesi Okmeydanı Mezarlığı mevkiinde meydana geldi ve yangının ilerlemesi sonucu bazı mezarlar zarar gördü.

oluş şekli ve yangının yayılması:

Edinilen bilgiye göre otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler önce çevredeki kuru otları sardı, ardından yer yer ağaçlık alanlara ve mezarlık sınırlarına ulaştı.

müdahale ve önlemler:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Ekipler, yeniden tutuşma riskine karşı çevredeki alanlarda önlemler aldı.

Yangın sonrası zarar gören mezarlarda hasar tespit çalışmaları yapılırken, yetkililer çevrede benzer olayların yaşanmaması için alınacak tedbirleri değerlendireceklerini bildirdi.

KASTAMONU MERKEZ HONSALAR MAHALLESİ OKMEYDANI MEZARLIĞI MEVKİİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE...

KASTAMONU MERKEZ HONSALAR MAHALLESİ OKMEYDANI MEZARLIĞI MEVKİİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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