Payas'ta baba ocağına şehadet haberi ulaştı

Payas'taki eve şehadet haberi ulaştı:
Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına acı haber verildi.
Kaza ve kayıplar:
Olayda toplam 4 asker şehit oldu. Kaza kırıma uğrayan helikopterin S-70 tipi olduğu bildirildi.
Aile ve yakınların tepkisi:
Zehir'in evli ve 1 çocuk babası olduğu, haberin ulaşmasının ardından baba ocağına yakınlarının akın ettiği öğrenildi. Aile fertleri ve komşuların taziyeye geldiği ifade edildi.
Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi
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