Payas'ta baba ocağına şehadet haberi ulaştı

Payas'taki eve şehadet haberi ulaştı:

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına acı haber verildi.

Kaza ve kayıplar:

Olayda toplam 4 asker şehit oldu. Kaza kırıma uğrayan helikopterin S-70 tipi olduğu bildirildi.

Aile ve yakınların tepkisi:

Zehir'in evli ve 1 çocuk babası olduğu, haberin ulaşmasının ardından baba ocağına yakınlarının akın ettiği öğrenildi. Aile fertleri ve komşuların taziyeye geldiği ifade edildi.

Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi