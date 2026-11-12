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Payas'ta baba ocağına şehadet haberi ulaştı

Malatya'da S-70 helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Astsubay Hüseyin Zehir'in Payas'taki ailesine acı haber verildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Payas'ta baba ocağına şehadet haberi ulaştı

Payas'taki eve şehadet haberi ulaştı:

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına acı haber verildi.

Kaza ve kayıplar:

Olayda toplam 4 asker şehit oldu. Kaza kırıma uğrayan helikopterin S-70 tipi olduğu bildirildi.

Aile ve yakınların tepkisi:

Zehir'in evli ve 1 çocuk babası olduğu, haberin ulaşmasının ardından baba ocağına yakınlarının akın ettiği öğrenildi. Aile fertleri ve komşuların taziyeye geldiği ifade edildi.

Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi

Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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