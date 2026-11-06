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Kavganın ardından kıraathaneye molotoflu saldırı: 3 kişi tutuklandı

Erzin ilçesinde gün içinde çıkan kavganın ardından kıraathaneye molotofla saldırı düzenlendi; yaralanma olmadı, iş yeri zarar gördü, 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 08:58

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavganın ardından kıraathaneye molotoflu saldırı: 3 kişi tutuklandı

olay özeti

Hatay'ın Erzin ilçesinde gün içinde yaşanan bir kavganın ardından aynı mahalledeki bir kıraathaneye molotofla saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar oluştu.

olayın gelişimi:

Emniyet kaynaklarına göre, gün içinde çıkan kavgaya karışan kişilerle ilişkili olarak iki kişi kıraathaneye molotof attı. Saldırı çevrede paniğe yol açtı; iş yeri zarar gördü, çalışan veya müşteriler arasında yaralanma bildirimi yapılmadı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 molotof atanı ve gün içindeki kavgaya karıştığı belirtilen 1 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY&#039;DA KIRAATHANEYE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOTOFLU SALDIRIYLA İLGİLİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN...

HATAY'DA KIRAATHANEYE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOLOTOFLU SALDIRIYLA İLGİLİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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