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Kavşak çarpışması sonrası ekipleri ikna eden yaralı hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Tepebaşı'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ambulansa binmek istemeyen yaralı dakikalarca ekipleri ikna etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşak çarpışması sonrası ekipleri ikna eden yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk tespitler:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı. Kazayı A.S.F. (22) idaresindeki 35 ASG 551 plakalı otomobil ile U.Y. idaresindeki 26 ADG 743 plakalı araç gerçekleştirdi.

Savrulan 26 ADG 743 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle trafik lambası direğine çarparak durdu. Diğer araçta yolcu olarak bulunan Ç.Ç. (22) de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Ekip müdahalesi ve hasta nakilleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede ikinci bir kazayı önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan A.S.F. ve Ç.Ç. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, U.Y. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan biri, kanaması olmadığını belirterek ambulansa binmek istemedi; bu kişi polis ve sağlık ekiplerine dakikalar süren zorluk yaşattı. Ekiplerin çabası sonucu şahıs ikna edilerek ambulansa alındı.

Araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR&#039;DE 2 ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN...

ESKİŞEHİR'DE 2 ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN AMBULANSA BİNMEK İSTEMEYEN BİR YARALI, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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