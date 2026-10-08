Kavşakta çarpışma: Adıyaman’da iki kişi yaralandı

Kaza sonucu iki kişi yaralandı

Adıyaman merkez Sümerevler Bozbey Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, caddede trafik akışının olduğu bir bölgede kaydedildi.

Kaza ve araç bilgileri:

Kazada, Mustafa D. idaresindeki 02 AGM 040 plakalı kamyonet ile Mehmet D. yönetimindeki 79 ABE 911 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Mehmet D. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Hüseyin F. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı; her iki yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı ve kaza nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA KAMYONET İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.