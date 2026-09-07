Kavşakta ihlal can aldı: kırmızı ışıkta geçen araç motosiklete çarptı

Kilis'te trafik kazası

Kilis merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali sonucu bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayda adı geçen araç ve sürücü bilgileri olay yerinde tutulan ifadelere göre kayda geçti.

Kaza ve çarpışma anı:

Kaza, saat 07.48 sıralarında İl Özel İdaresi Kavşağında meydana geldi. Hatay’dan Gaziantep istikametine seyir halindeki Ahmet B. yönetimindeki 28 KA 124 plakalı Tofaş marka otomobil, iddialara göre kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Öncüpınar Mahallesi Muhtarlığı istikametinden şehir merkezi yönüne ilerleyen Murat Bozkurt yönetimindeki 79 ABC 498 plakalı motosikletle çarpıştı.

Soruşturma ve gözaltı:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda otomobil sürücüsü Ahmet B. gözaltına alındı; işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

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