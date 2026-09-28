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Dicle Üniversitesi'nde yeni döneme belediyeyle doğrudan iletişim fırsatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi'nde kurduğu 'Hoş geldin' standıyla öğrencilerin talep ve eğitim destek başvurularını alıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Dicle Üniversitesi'nde yeni döneme belediyeyle doğrudan iletişim fırsatı

Dicle Üniversitesi'nde 'Hoş geldin' standı öğrencilerle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi önünde 'Hoş geldin' standı kurdu. Stand, öğrencilerin belediye hizmetlerine daha kolay erişebilmesini sağlamak amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildi.

Öğrencilerle doğrudan iletişim:

Stanttaki görevli Halkla İlişkiler Dairesi çalışanları, özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde öğrencilerin talep, öneri ve beklentileri dinleniyor ve bu görüşlerin iletimi için talep, öneri ve görüş formları dolduruluyor. Belediye yetkilileri, bu yöntemin gençlerin yerel yönetime ilişkin taleplerini doğrudan iletmelerini sağladığını vurguluyor.

Kültürel tanıtım ve eğitim destekleri hakkında bilgilendirme:

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürlerle Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel mekânları öğrencilerle paylaşılıyor. Stand ziyaretçilerine ayrıca DBB Basın Bülteni ulaştırılıyor ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıranlara, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan eğitim destekleri ile bu desteklerden faydalanmak için izlenmesi gereken başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi veriliyor.

'Hoş geldin' standı, üniversite gençleriyle doğrudan temas kurulmasını sağlayan bir araç olarak önümüzdeki bir ay boyunca hizmet vermeyi sürdürecek. Belediye yetkilileri, stant aracılığıyla alınan geri bildirimlerin hizmetlerin planlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DİCLE...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDE HOŞ GELDİN STANDI AÇTI. ÖĞRENCİLERİN TALEP, ÖNERİ VE GÖRÜŞLERİNİN ALINDIĞI STANTTA, BELEDİYENİN EĞİTİM DESTEKLERİ VE BAŞVURU SÜREÇLERİ HAKKINDA DA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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