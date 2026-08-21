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Kayaköy'de orman yolunda meydana gelen düşüş can aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kayaköy'de 45 yaşındaki Faruk Aldemin, ormanlık yolda yüksekten düşerek yaşamını yitirdi; jandarma soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayaköy'de orman yolunda meydana gelen düşüş can aldı

Olayın gerçekleştiği yer ve ilk bulgular:

Muğla’nın Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi ile Yarımada arasındaki ormanlık yolda meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Faruk Aldemin yüksekten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Aldemin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri müdahalesi ve cesedin çıkarılması:

Muğla Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda Aldemin’in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin çalışması, bölgedeki ulaşım ve güvenlik önlemleri alınarak sürdürüldü.

Adli süreç ve soruşturma:

Aldemin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı; düşüşün nedenine ilişkin bulgular ve tanık beyanları değerlendiriliyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kesin sonuçların adli tıp raporu ile yapılacak incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

KAYAKÖY’DE YÜKSEKTEN DÜŞEN 45 YAŞINDAKİ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

KAYAKÖY’DE YÜKSEKTEN DÜŞEN 45 YAŞINDAKİ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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