İhbar üzerine geniş çaplı arama başlatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu’nda çıkış hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin bölgeden tespit edilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri dün öğle saatlerinde müdahale etti. Ekipler toplam 17 düzensiz göçmeni yakaladı ve bölgeye gelen jandarma tarafından ek güvenlik önlemleri alındı.

Yakalananlar arasında bulunan Kamerun uyruklu L.N.B. isimli kadın, yanında bulunan 3 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, sarp ve ormanlık arazide kapsamlı arama kurtarma çalışması başlattı.

Araştırmalar ve deliller:

Arama faaliyetleri, ekiplerin karadan yürüttüğü keşiflerin yanı sıra termal drone desteğiyle devam etti. Ormanlık alanda gruplar hâlinde saklanan diğer düzensiz göçmenler de termal drone yardımıyla tespit edilerek yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtları ve saha tespitleri soruşturma kapsamında incelendi.

İhbarın yalan olduğu tespit edildi:

Aramalar sürerken L.N.B. bugün jandarma ekiplerine kaybolduğunu iddia ettiği çocuğun olmadığını söyledi. Kadının sınır dışı edilmeme kaygısıyla doğruyu söylemediği belirtildi. Bu ilave bilgi üzerine yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Hukuki ve idari süreç:

Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin yapılması için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi ve haklarında idari işlem uygulanacağı bildirildi.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE 3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN KAYBOLDUĞUNU İDDİA EDEN GÖÇMEN KADININ YALAN BEYANDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI. BUNUN ÜZERİNE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI.