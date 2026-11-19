İBB meclisinde İETT bütçe ve performans programı görüşüldü

AK Parti İBB ve Arnavutköy Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı bütçe ve performans programı görüşmeleri sırasında ulaşım politikalarını değerlendirdi. Demirhan, son yıllardaki ücret artışları, seçim döneminde verilen ulaşım vaatlerinin yerine getirilmemesi ve kırsal mahallelerde yaşanan aksamaları gündeme taşıdı.

zam oranı ve vatandaşın yükü

Demirhan, 2019 yılından bu yana toplu taşıma bilet fiyatlarında yüzde 1680 artış olduğunu söyledi. Bu artışın yoksunluk ve gelir grupları üzerindeki etkisine dikkat çeken Demirhan, asgari ücretle çalışan bir vatandaşın gelirinin yaklaşık %13ünü, öğrencilerin de burslarının yaklaşık %16,5ini aylık abonman ücretlerine ayırmak zorunda kaldığını belirtti. Konuşmasında, "İstanbul sizin dediniz ama İstanbul’un nimetini kendinize, külfetini İstanbullulara yüklediniz. Yüklediğiniz her külfet İstanbulluların sırtında birer dert oldu" ifadelerine yer verdi.

seçim vaatleri: gençler, çocuklar ve megabüs

Meclis oturumunda Demirhan, seçim döneminde açıklanan bazı vaatlerin hayata geçirilmediğini söyledi. Yönetimin 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim sağlanacağı sözü verdiğini, ancak bu düzenlemenin uygulanmadığını belirtti ve "O gün 18 yaşında olan gençlerimiz bugün 25 yaşını doldurdu. Ama bekledikleri indirim sözü bir türlü tutulmadı" dedi. Ayrıca 12 yaş altı çocuklar için ücretsiz ulaşım vaadi ile belediye hizmetlerinde gönüllü çalışanlara sağlanacağı belirtilen ücretsiz ulaşım hakkının da uygulanmadığını vurguladı.

Demirhan, yönetimin duyurduğu Megabüs projesini de hatırlattı; TEM Otoyolu üzerinde Başakşehir, Bağcılar ve Esenler’den Ümraniye ve Sultanbeyli’ye uzanması planlanan hattın yaklaşık 3,6 milyon kişiye hizmet etmesi öngörülmüştü ancak projenin aradan geçen yıllara rağmen hayata geçirilmediğini söyledi. İBB yönetiminden ulaşım yatırımlarına ilişkin somut adımlar beklediklerini ifade etti.

araç parkı, erişim sorunları ve çevreci hedefler

Demirhan, Sayıştay bulgularına atıfta bulunarak İETT otobüslerinin yaklaşık %15inin çeşitli nedenlerle sefere çıkamadığını aktardı ve bunun özellikle ulaşım alternatiflerinin sınırlı olduğu kırsal mahallelerde sorunları büyüttüğünü söyledi. Araçların etkin kullanılması ve sefer planlamasının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Çevreci ulaşım hedeflerine ilişkin değerlendirmede Demirhan, elektrikli araçların toplam filo içindeki oranının %6,6 seviyesinde olduğunu belirtti. Engelli vatandaşların erişiminde ise çalışmayan asansörler, yürüyen merdivenler ve erişime uygun olmayan durakların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını, "İstanbul’un ihtiyacı yeni sloganlar değil, çalışan bir ulaşım sistemidir. İstanbul’un ihtiyacı yeni pankartlar değil, zamanında gelen otobüslerdir. İstanbul’un ihtiyacı süslü performans raporları değil, vatandaşın hayatına dokunan gerçek performanstır. Bir belediyenin başarısı, kaç vaat verdiğiyle değil, verdiği vaatlerin kaçını yerine getirdiğiyle ölçülür" sözleriyle tamamladı.

İBB MECLİSİ’NDE İETT’NİN 2027 YILI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI GÖRÜŞMELERİNDE KONUŞAN AK PARTİ İBB VE ARNAVUTKÖY MECLİS ÜYESİ HAMDİ DEMİRHAN, İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA BİLET FİYATLARINA SON 7 YILDA YÜZDE 1680 ZAM YAPILDIĞINI SÖYLEDİ.